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Spor

Milli badmintoncu Aleyna Korkut, Almanya'da podyuma çıktı

Milli badmintoncu Aleyna Korkut, Almanya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Ruhr Uluslararası Badminton Turnuvası'nda üçüncü oldu.

16 Ekim 2023 Pazartesi 18:41 - Güncelleme:
Milli badmintoncu Aleyna Korkut, Almanya'da podyuma çıktı
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Almanya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Ruhr Uluslararası Badminton Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Aleyna Korkut, tek kadınlarda bronz madalyanın sahibi oldu.

Aleyna Korkut, Mülheim an der Ruhr kentindeki organizasyonda sırasıyla Fransız Margaux Lasis, İsviçreli Noemie Brand ve Çek Barbora Bursova'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Bu turda Ukraynalı Raiia Almalalha'yı 2-0 mağlup eden milli badmintoncu, 1 numaralı seribaşı İsviçreli Leila Zarrouk ile yaptığı yarı final maçını 2-1 kaybetti.

Aleyna, bu sonuçla organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

  • Milli badmintoncu
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