Milli bisikletçilerden 2 madalya daha

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Bacau kentindeki organizasyonda bugün büyük erkekler kategorisinde 180 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Milli bisikletçilerden Burak Abay, yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Burak'ın hemen arkasından finişe ulaşan bir diğer milli sporcu Ahmet Örken ise bronz madalya aldı.

Şampiyonada daha önce bireysel zamana karşı yarışta Ahmet Örken elit erkekler kategorisinde, Ege Erülkü de 19 yaş altında gümüş madalya kazanmıştı.

