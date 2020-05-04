Milli boksör Avni Yıldırım: ''Altın kemeri alarak ülkeme getireceğim söz veriyorum''

04 Mayıs 2020 Pazartesi 00:13 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 00:13

Milli boksör Avni Yıldırım A Spor'da canlı yayına katıldı. Özel açıklamalarda bulunan Avni Yıldırım'ın önemli satır başları şu şekilde:

"ÜLKEMLE GURUR DUYUYORUM"



"Koronavirüs nedeniyle Amerika'dayım. Kendi önlemlerimizi almış durumdayız. Çalışmalarıma da burada devam ediyorum. Koronavirüs mücadelesi kapsamına açıkçası ülkemle gurur duydum. Amerika koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Çok ciddi önemler almalarına rağmen vakaları durduramadılar. Bu zorlu dönemde ülkemle gurur duyuyorum. Bütün dünyaya örnek olduk"

"ALTIN KEMERİ TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİM"



"Altın kemer hakkında açıklamalarda bulunan Avni Yıldırım, "Bu kez altın kemeri elimden çalamayacaklar. Müthiş bir şekilde antrenmanlaramıza da devam ediyoruz. Bambaşka bir Avni Yıldırım izleteceğim. Altın kemeri alarak ülkeme getireceğim söz veriyorum"