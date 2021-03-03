İSTANBUL 11°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Mart 2021 Çarşamba / 19 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3517
  • EURO
    8,8942
  • ALTIN
    410.628
  • BIST100
    1528.82
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli buz patenciler, Artistik Buz Pateni Sofya Trophy Yarışması'nda birinci oldu
Spor

Milli buz patenciler, Artistik Buz Pateni Sofya Trophy Yarışması'nda birinci oldu

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Sofya Trophy Yarışması'nda milli sporcular, takım halinde birinci oldu.

AA03 Mart 2021 Çarşamba 00:57 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 00:57
ABONE OL

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular farklı kategorilerde 6 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 16 madalya elde etti. Türkiye, elde edilen toplam derecelere göre belirlenen takım şampiyonluğunda ilk sırada yer aldı.

Organizasyonda madalya alan sporcular ve kategorileri şunlar:

Cubs Erkekler: Ateş Ahıskal (bronz)

Cubs I Kızlar: Masal Oran (altın)

Basic Novice III: Derya Taygan (altın), Tuvana Çağla Iğdi (gümüş), Darya Dalgıç (bronz)

Basic Novice II: Nehir Alan (bronz)

Basic Novice I: Ada Özçırpıcı (gümüş)

Basic Novice Erkekler: Furkan Emre İncel (altın), Batu Tasasız (gümüş), Ege Alacan (bronz)

Intermediate Novice Kadınlar: Defne Ulutaş (gümüş)

Intermediate Novice Erkekler: Ege İlter (altın)

Advanced Novice Erkekler: Efe Ergin Dinçer (altın), Mehmet Cenkay Karlıklı (gümüş)

Junior Erkekler: Alperen Özkan (altın), Ali Efe Güneş (gümüş)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.