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Spor

Milli cimnastikçiler depremzedeler için bilekliklerini satışa çıkardı

İzmir'in milli cimnastikçilerinden Adem Asil dünya şampiyonluğu; Ferhat Arıcan da Avrupa şampiyonluğu bilekliklerini depremzedelere yardım etmek amacıyla açık artırmaya çıkardı.

IHA17 Şubat 2023 Cuma 10:07 - Güncelleme:
Milli cimnastikçiler depremzedeler için bilekliklerini satışa çıkardı
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illeri de etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferberliğe geçti. Bu süreçte birçok sporcu kendisine ait özel anlamı ve değeri olan eşyalarını açık artırmaya çıkararak gelen para ile depremzede vatandaşlara yardım etmeye çalıştı.

İzmir'in Göztepe ve Şavkar Cimnastik'in milli sporcuları Ferhat Arıcan ve Adem Asil de kendileri için manevi değeri yüksek olan Avrupa ve dünya şampiyonluklarındaki bilekliklerini açık artırmaya çıkardı. Başarılı sporcular buradan gelecek maddi gelirin depremzede vatandaşlara aktarılacağını duyurdu.

  • Ferhat Arıcan
  • Adem Asil
  • depremzede

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