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Spor

Milli cimnastikçilere Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti.

IHA21 Ağustos 2022 Pazar 21:18 - Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda 2'si gümüş, 2'si bronz olmak üzere 4 madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da yapılan Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda 2'si gümüş, 2'si bronz olmak üzere 4 madalya kazanan milli cimnastikçiler için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

Almanya'nın Münih Kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda 2'si gümüş, 2'si bronz olmak üzere 4 madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Bizler için gurur vesilesi olan sporcularımızın gelecekte daha büyük başarılar kazanacaklarına yürekten inanıyorum. Milli sporcularımızın elde ettiği başarılarda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.
  • mehmet muharrem kasapoğlu
  • gençlik ve spor bakanı
  • Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası

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