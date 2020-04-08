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Spor

Milli Dayanışma Kampanyası'na Sivasspor da katıldı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulundu.

08 Nisan 2020 Çarşamba 16:48 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 16:48
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar ve teknik direktör Rıza Çalımbay, Sivas Valisi Salih Ayhan'a makamında ziyarette bulundu.

Ziyarette, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin lira katkıda bulunan Sivasspor yönetimine, teknik heyetine ve futbolculara teşekkür eden Ayhan, Sivasspor'un Sivas Vefa Sosyal Destek Grubu'na da gıda kolisi desteği sağladığını belirtti.

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