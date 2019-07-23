Milli futbolcu Kaan Ayhan 3 Avrupa kulübünün takibine takıldı

2017-18'de Almanya 2’de şampiyon olan ve geçtiğimiz sezon BundesLiga’da mücadele eden Fortuna Düsseldorf için ‘yeniden kümeye düşebilir’ yorumları yapılıyordu. İlk 10 haftada sadece 5 puan toplayan Funkel’in öğrencileri Freiburg maçıyla çıkış yakalarken, takımda iki milli futbolcumuz Kaan Ayhan ve Kenan Karaman’ın performansları ayakta alkışlandı.

KAAN HER BÖLGEDE OYNUYOR

44 puan toplayarak ligi 10.sırada bitiren Fortuna Düsseldorf’un yetenekli futbolcusu Kaan Ayhan için 3 kulüp devreye girdi. Gerek Almanya’da gerekse milli takımda oynadığı futbolla dikkat çeken Kaan Werder Bremen, Schalke ve Atalanta’nın takibine takılırken, 24 yaşındaki futbolcunun Serie A’ya sıcak baktığı bildirildi. Şampiyonlar Ligi faktörüyle Atalanta’ya göz kırpan yetenekli futbolcu için en az 6 milyon Euro çeken Fortuna, oyuncusunu bırakmak istemezken tecrübeli teknik direktör Funkel’in onu hem sağ bekte hem defansın ortasında hem de ön liberoda kullanması Kaan Ayhan’a talip olan kulüpleri bir hayli iştahlandırdı.

Kulübüyle 2021’e kadar kontratı bulunan milli futbolcu geçtiğimiz sezon BundesLiga’da 28 maçta forma giymiş 4 gol 1 asist yapmıştı.