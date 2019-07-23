29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7199
  • 6,3834
  • 260.642
  • 102556
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Milli futbolcu Kaan Ayhan 3 Avrupa kulübünün takibine takıldı

Werder Bremen, Schalke ve Atalanta'nın listesinde olan Kaan Ayhan, Serie A'ya gitmeye sıcak bakıyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2017-18'de Almanya 2’de şampiyon olan ve geçtiğimiz sezon BundesLiga’da mücadele eden Fortuna Düsseldorf için ‘yeniden kümeye düşebilir’ yorumları yapılıyordu. İlk 10 haftada sadece 5 puan toplayan Funkel’in öğrencileri Freiburg maçıyla çıkış yakalarken, takımda iki milli futbolcumuz Kaan Ayhan ve Kenan Karaman’ın performansları ayakta alkışlandı.
 
KAAN HER BÖLGEDE OYNUYOR
 
44 puan toplayarak ligi 10.sırada bitiren Fortuna Düsseldorf’un yetenekli futbolcusu Kaan Ayhan için 3 kulüp devreye girdi. Gerek Almanya’da gerekse milli takımda oynadığı futbolla dikkat çeken Kaan Werder Bremen, Schalke ve Atalanta’nın takibine takılırken, 24 yaşındaki futbolcunun Serie A’ya sıcak baktığı bildirildi. Şampiyonlar Ligi faktörüyle Atalanta’ya göz kırpan yetenekli futbolcu için en az 6 milyon Euro çeken Fortuna, oyuncusunu bırakmak istemezken tecrübeli teknik direktör Funkel’in onu hem sağ bekte hem defansın ortasında hem de ön liberoda kullanması Kaan Ayhan’a talip olan kulüpleri bir hayli iştahlandırdı.
 
Kulübüyle 2021’e kadar kontratı bulunan milli futbolcu geçtiğimiz sezon BundesLiga’da 28 maçta forma giymiş 4 gol 1 asist yapmıştı.

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tur otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

S&P'den İngiltere'ye uyarı

S&P'den İngiltere'ye uyarı

Çarpıcı hamle! ABD ile yapılan anlaşmayı veto etti

Çarpıcı hamle! ABD ile yapılan anlaşmayı veto etti

İşte Notre Dame'ın yeniden yapım görüntüleri

İşte Notre Dame'ın yeniden yapım görüntüleri

Meteoroloji saat verip uyardı

Meteoroloji saat verip uyardı

CİMER'den menemen yanıtı

CİMER'den menemen yanıtı

Rusya'dan Türkiye açıklaması: İş birliğine hazırız

Rusya'dan Türkiye açıklaması: İş birliğine hazırız

Türkiye'den İsrail'e 'Doğu Kudüs' tepkisi

Türkiye'den İsrail'e 'Doğu Kudüs' tepkisi
 

POPÜLER HABERLER

Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü

Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

İşte Notre Dame'ın yeniden yapım görüntüleri

İşte Notre Dame'ın yeniden yapım görüntüleri

La Casa de Papel'den yeni fotoğraflar

La Casa de Papel'den yeni fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA