Milli futbolcumuz Kaan Ayhan'ın golleriye Fortuna Düsseldorf, Freiburg'u 2-0 mağlup etti
Almanya Ligi'nde Fortuna Düsseldorf'un Freiburg'u ağırladı maçta kazanan ev sahibi oldu. Fortuna Düsseldorf'a galibiyeti milli futbolcumuz Kaan Ayhan'ın golleri getirdi.
Almanya Ligi'nde 15. hafta maçında Fortuna Düsseldorf ile Freiburg karşılaştı. Esprit Arena'da oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Fortuna Düsseldorf oldu.
Fortuna Düsseldorf'a galibiyeti getiren golleri 55 ve 79. dakikada milli futbolcumuz Kaan Ayhan kaydetti.
Bu sezon Bundesliga'da ilk kez gol sevinci yaşayan Kaan Ayhan, takımının 3 hafta sonra kazanmasını sağladı.
Bu galibiyetin ardından Fortuna Düsseldorf puanını 12'ye yükseltti, Freiburg 17 puanda kaldı.
Almanya Ligi'nde gelecek hafta Fortuna Düsseldorf, Dortmund'u ağırlayacak. Freiburg'un da konuğu Hannover olacak.
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