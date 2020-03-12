Milli futbolcunun takımında koronavirüs tespit edildi

12 Mart 2020 Perşembe 19:10 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 19:10

Koronavirüs salgını İngiltere Premier Ligi'ni de vurdu. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'de üç futbolcunun koronavirüs semptomlarına rastlandığı açıklandı.

Leicester City menajeri Brendan Rodgers, takımdaki üç futbolcuda koronavirüs belirtileri olduğunu doğrulayarak, "Coronavirus semptomları gösteren oyuncularımız var. Onları takımdan uzaklaştırdık. Önlem amaçlı yasal prosedürleri uyguluyoruz, oyuncularımız karantina altına alındı" dedi.

Premier Lig kulüpleri ve İngiltere Oyuncular Birliği, Premier Lig Yönetimi ile görüşmelere başlayarak liglerin ertelenmesini talep etti. Başvuruları değerlendiren Premier Lig yönetiminin bu hafta sonundan geçerli olmak üzere iki hafta süreyle ligleri durdurması bekleniyor.