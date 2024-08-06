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  • Milli güreşçi Burhan Akbudak Paris 2024'te veda etti
Spor

Milli güreşçi Burhan Akbudak Paris 2024'te veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Burhan Akbudak, grekoromen stil 77 kg son 16 turunda Macaristan'dan Zoltan Levai'ye 2-1 mağlup oldu.

6 Ağustos 2024 Salı 17:02 - Güncelleme:
Milli güreşçi Burhan Akbudak Paris 2024'te veda etti
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Burhan Akbudak, son 16 turunda Macar rakibine yenildi.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Burhan Akbudak, grekoromen stil 77 kiloda Macaristan'dan Zoltan Levai ile karşı karşıya geldi.

Milli sporcu, müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Burhan Akbudak, Macar güreşçinin finale kalması halinde bronz madalya için repesajda mücadele verecekti ancak Levai'nin çeyrek finalde elenmesi nedeniyle madalya şansı kalmadı ve Paris 2024'e veda eti.

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