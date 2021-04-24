İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2021 Cumartesi / 12 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3727
  • EURO
    10,1467
  • ALTIN
    478.265
  • BIST100
    1345.15
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli güreşçi Ekrem Öztürk, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı
Spor

Milli güreşçi Ekrem Öztürk, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Ekrem Öztürk, grekoromen stil 55 kiloda gümüş madalya aldı.

AA24 Nisan 2021 Cumartesi 19:57 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 19:57
ABONE OL

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen organizasyonda Ekrem, grekoromen stil 55 kilo finalinde Dünya Kupası şampiyonu Rus Emin Sefershaev ile karşılaştı.

İlk devreyi 1-0 geride kapatan milli güreşçi, rakibine 7-0 yenildi. Sefershaev büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Ekrem Öztürk gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, Polonya'da çeyrek finalde Ermeni Rudik Mkrtchyan, yarı finalde de Belaruslu Artsiom Katsar'ı mağlup etmişti.

Ekrem Öztürk, 2018'de Avrupa ve dünya üçüncülüğü elde etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.