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Spor

Milli güreşçi Kerem Kamal'dan altın madalya

Milli güreşçi Kerem Kamal, Ibrahim Moustafa Ranking Serisi'nde grekoromen stil 60 kilogramda rakibi Yernar Fidakhmetov'u 9-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

IHA23 Şubat 2023 Perşembe 21:14 - Güncelleme:
Milli güreşçi Kerem Kamal'dan altın madalya
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Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen Ibrahim Moustafa Ranking Serisi'nde grekoromen stil 60 kilogramda mücadele eden Kerem Kamal, altın madalya kazandı.

Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen Ibrahim Moustafa Ranking Serisi'nde grekoromen stil 60 kilogramda mücadele eden Kerem Kamal, Kazak rakibi Yernar Fidakhmetov'u 9-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvaya çeyrek finalden başlayan Kerem Kamal, Çinli Liguo Cao'yu 5-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kırgız rakibi Nurmukhammet Abdullaev ile karşılaşan Kerem Kamal, rakibini 8-0'lık skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı. Final müsabakasında da Kerem Kamal, Kazak rakibi Yernar Fidakhmetov'u 9-0 yenerek altın madalyayı boynuna taktı.

  • kerem kamal
  • güreş
  • Ibrahim Moustafa Ranking Serisi

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