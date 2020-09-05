Milli güreşçi Lütfü Siyamük, İzmir'de toprağa verildi

IHA 05 Eylül 2020 Cumartesi 18:07 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 18:07

İzmir’in Menemen ilçesinde oturan ve çiftlik evinde kendine ait tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden ’Tatar Pehlivan’ lakaplı milli güreşçi Lütfü Siyamük, toprağa verildi.

’Tatar Pehlivan’ lakaplı milli güreşçi Lütfü Siyamük, dün gece saat 02.00 sıralarında Menemen ilçesi Kesikköy Mahallesi’nde bulunan çiftliğinde kendine ait tüfeğin ateş alması sonucu yaralanarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen milli güreşçi kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

KESİKKÖY MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ



Milli güreşçi Lütfü Siyamük için bugün personeli olduğu Menemen Belediyesi önünde ikindi namazını müteakip tören düzenlendi. Törene Lütfü Siyamük’ün ailesi, Menemen Belediye Başkanı Serday Aksoy ve vatandaşlar katıldı. Törende Siyamük’ün ailesi sinir krizi geçirirken, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un da üzgün olduğu gözlendi. Siyamük’ün naaşı buradaki törenin ardından Kesikköy’de bulunan aile evine götürüldü. Daha sonra Siyamük’ün naaşı Kesikköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.