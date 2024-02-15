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Spor

Milli güreşçi Nesrin Baş finalde!

Nesrin Baş, Romanya'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda finale yükselme başarısı gösterdi.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 20:23 - Güncelleme:
Milli güreşçi Nesrin Baş finalde!
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Nesrin Baş finale yükseldi.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, 62 kiloda Ebru Dağbaşı, 65 kiloda Kadriye Aksoy ve 72 kiloda Nesrin Baş mindere çıktı.

Nesrin Baş, 72 kilonun çeyrek finalinde organizasyona bireysel katılan Viktoryia Radzkovai'yı 7-0, yarı finalde de Polonyalı Wiktoria Choluj'yu 2-1 yenerek finale yükseldi.

Nesin Baş, finalde yarın Rumen Alexandra Anghel'le karşılaşacak.

Ayrıca 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloglu ve 65 kiloda Kadriye Aksoy yarın repesaj mücadelesine çıkacak. Öte yandan 62 kiloda Ebru Dağbaşı ise organizasyona veda etti.

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