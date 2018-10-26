Milli güreşçi Rıza Kayaalp, ilk turda Estonya'dan Heiki Nabi ile mücadele edecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda yarın mindere çıkacak milli güreşçi Rıza Kayaalp, ilk turda Estonya'dan Heiki Nabi ile mücadele edecek.