İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2022 Pazar / 29 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4191
  • EURO
    17,8508
  • ALTIN
    973.148
  • BIST100
    3281.61
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli güreşçi Taha Akgül, dünyaevine girdi
Spor

Milli güreşçi Taha Akgül, dünyaevine girdi

Olimpiyat ve Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Taha Akgül, Macar Bianka Cekusz ile dünyaevine girdi.

DHA25 Eylül 2022 Pazar 21:56 - Güncelleme:
ABONE OL

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül, Macar Bianka Cekusz ile dünya evine girdi.

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Taha Akgül, Ankara'da düzenlenen düğünde Macar Bianka Cekusz ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğününe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, çiftin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıydı.

  • taha akgül
  • Bianka Cekusz
  • milli güreşçi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.