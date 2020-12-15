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Spor

Milli güreşçi Yasemin Adar Dünya Kupası'nda adını finale yazdırdı

Güreşte Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kadınlarda 76 kiloda Yasemin Adar finale çıktı.

AA15 Aralık 2020 Salı 22:45 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 22:45
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen turnuvanın dördüncü gününde kadınlar 57, 59, 65, 68 ve 76 kiloda güreşçiler finale çıkma mücadelesi verdi.

Türkiye'yi 76 kiloda temsil eden Yasemin Adar, Belaruslu Vasilisa Marzaliuk ve Fransız Pauline Denise Lecarpentier'i eleyerek yarı finale yükseldi. Bu turda Kanadalı Erica Elizabeth Wiebe'yi 2-1 yenen milli güreşçi, finalde yarın Alman Aline Rotter Focken ile altın madalya mücadelesi verecek.

Yarı finale kadar çıkmasına rağmen bu turda rakiplerine mağlup olan milli güreşçilerden 57 kiloda Mehlika Öztürk, 59 kiloda Elif Yanık ve 65 kiloda Aslı Demir ise yarın bronz madalya için mindere çıkacak.

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