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Spor

Milli güreşçi Yasemin Adar, finale yükselerek olimpiyatlara katılma hakkı kazandı

Bulgaristan başkenti Sofya'da devam eden Tokyo Olimpiyatları Kalifikasyon Turnuvası'nda kadınlarda Avrupa ve Dünya Şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, finale yükselerek olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.

DHA07 Mayıs 2021 Cuma 22:13 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 22:13
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Avrupa ve Dünya şampiyonu 76 kiloda Yasemin Adar ilk turda Ekvatorlu rakibi Genesis Reasco Valdes'i 18-7 sayı tuşuyla, çeyrek finalde de U23 Dünya Şampiyonu Kübalı Milayims Marin Potrille'i 2-0 öndeyken tuşla yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi yarı finalde dünya 3'üncüsü Avrupa 2'ncisi Avusturyalı Martina Kuenz'i de rahat bir şekilde 10-1 yenerek adını finale yazdırdı. Böylece Türkiye 9'uncu olimpiyat kotasını kazanmış oldu. Daha önce serbest stilde 4, grekoromende 3, kadınlarda 1 güreşçi kota kazanmıştı. Yasemin Adar'la birlikte kota sayısı 9'a yükseldi. Grekoromen stilde 3 güreşçi daha Cumartesi günü elemelerde mücadele edecek.

ZEYNEP YETGİL VE BUSE TOSUN REPESAJDA

53 kiloda Zeynep Yetgil ilk turda Macar Mercedes Denes'i 10-0 sayı tuşuyla, ikinci turda Avrupa Şampiyonu Hollandalı Jessica Blaszka'yı 5-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Avrupa Şampiyonu Rus Olga Khoroshavtseva'ya yenildi. Rus güreşçi finale yükseldiği için milli güreşçi repesajda Alman Wendle/ Moldovalı Leorda galibiyle karşılaşacak. Kazanırsa üçüncülük için Venezuellalı rakibi Betzabeth Villegas ile mücadele edecek.

68 kiloda Buse Tosun ilk turda Dominikli Yessica Ovideio Perez'i 4-2 yendi. Milli güreşçi Avrupa Şampiyonu Bulgar Mimi Nikolava Hristova'ya yenildi.

Bulgar güreşçi finale yükseldiği için Buse Tosun repesajda Hintli Nisha ile karşılaşma hakkını elde etti. Buse rakibini yenerse üçüncülük için Çekyalı Adela Handzlickova ile karşılaşacak.

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