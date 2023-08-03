İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2023 Perşembe / 17 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9536
  • EURO
    29,5481
  • ALTIN
    1676.45
  • BIST100
    7221.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Milli güreşçiler 3 madalya kazandı

17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçiler, turnuvanın dördüncü gününde yapılan karşılaşmalarda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

3 Ağustos 2023 Perşembe 21:40 - Güncelleme:
Milli güreşçiler 3 madalya kazandı
ABONE OL

Milli güreşçiler, 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nın dördüncü gününde 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde, kadınlar mücadeleleriyle devam edildi.

57 kiloda mücadele eden Eylem Engin, finalde Japon rakibi Sowaka Uchida'ya 10-0 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Duygu Gen ise 65 kiloda Japon güreşçi Chisato Yoshida'ya 5-1 kaybetti ve gümüş madalya elde etti.

Şampiyonada 73 kiloda mindere çıkan Elmira Yasin, Özbek rakibi Asaloy Amangeldieva'yı 6-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.