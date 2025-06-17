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Spor

Milli güreşçiler, İran'da büyük tehlike atlattı

İran'da düzenlenen Uluslararası Tahti Turnuvası'na katılan Grekoromen Güreş Milli Takımı sporcularının, İran'da kaldıkları yerin yakınına yapılan İsrail saldırısında büyük tehlike atlattığı görüntüler ortaya çıktı.

AA17 Haziran 2025 Salı 01:48 - Güncelleme:
Milli güreşçiler, İran'da büyük tehlike atlattı
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İran'da düzenlenen Uluslararası Tahti Turnuvası'na katılan Grekoromen Güreş Milli Takımı sporcularının, İran'da kaldıkları yerin yakınına yapılan İsrail saldırısında büyük tehlike atlattığı görüntüler ortaya çıktı.

Milli takım antrenörü Atakan Yüksel, sosyal medya hesabından bu tehlikeli anlara ilişkin görüntüyü paylaştı.

Milli güreşçiler, İran'da büyük tehlike atlattı - 1Atakan Yüksel, ölümle burun buruna geldiklerini söyledi.

Yüksel yaşadıklarını şöyle anlattı:

"2.'lik kupamızı aldık ve o gün patlama meydana geldi. İlk patlamanın olduğu yer de bizim kaldığımız güreş evinin hemen yakınlarındaydı. İkinci ve üçüncü füzeler bizim oraya çok yakın düştü. Bulunduğumuz spor tesisinin camları kırıldı. Daha sonra biz ormana kaçtık. Aslında yapılabilecek çok fazla bir şey yoktu. Savaş başladığı anda füzenin nereye düşeceği belli değil" dedi.

Milli güreşçiler, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nin tahsis ettiği araçla güvenli bir şekilde Van sınır kapısından yurda getirildi.

  • Grekoromen Güreş
  • İran
  • İsrail saldırısı

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