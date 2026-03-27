27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
Spor

Milli güreşçilerden 11 madalya

Uluslararası Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nın ikinci gününde Milli güreşçiler; 1 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

AA27 Mart 2026 Cuma 22:40 - Güncelleme:
Milli güreşçiler, Uluslararası Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nın ikinci gününde 1 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonun ikinci günü tamamlandı.

Kadınlar 68 kiloda mindere çıkan Ayşe Erkan şampiyonluğa ulaştı. Kadınlarda Tuba Demir (57 kilo) ve Elmira Yasin (76 kilo), serbest stilde de Ömer Faruk Çayır (74 kilo), gümüş madalyanın sahibi oldu.

Serbest stilde Yusuf Demir (57 kilo), Emrah Ormanoğlu (65 kilo), Ahmet Duman (65 kilo), Osman Göçen (86 kilo), grekoromende ise Yunus Emre Başar (77 kilo), Ömer Can Doğan (87 kilo) ve Fatih Bozkurt (130 kilo), bronz madalya elde etti.

Türk güreşçilerin yarın sona erecek turnuvadaki madalya sayısı, 17'ye (3 altın, 6 gümüş, 8 bronz) yükseldi.

