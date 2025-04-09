İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2025 Perşembe / 12 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9982
  • EURO
    41,7172
  • ALTIN
    3764.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya
Spor

Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya

Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde milli sporcular Feyzullah Aktürk ve Osman Göçen, bronz madalya kazandı.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 23:24 - Güncelleme:
Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya
ABONE OL

Başkent Bratislava'daki organizasyonda serbest stil müsabakaları sona erdi.

Türkiye'yi 92 kiloda temsil eden Feyzullah Aktürk, bronz madalya karşılaşmasında, Bulgaristan adına güreşen Ahmed Sultanovich Bataev'i 8-6 yendi.

Daha önceki 3 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah, bu kez üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

86 kiloda mücadele eden Osman Göçen, repesajda İsrail'den Matthew Phillip Finesilver'i 11-0 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Üçüncülük karşılaşmasında Polonya'dan Sebastian Jezierzanski'yi 4-2 mağlup eden Osman, bronz madalyanın sahibi oldu.

- Milliler, takım halinde üçüncü oldu

Türkiye, serbest stil müsabakalarını 2 bronz madalyayla tamamladı.

Milli güreşçiler, serbest stilde 2010'dan sonra ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanamadı.

Serbest stilde 11 altın madalyayla Avrupa Şampiyonası tarihinin en başarılı ismi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından sporculuk kariyerini noktalamış ve federasyon başkanı seçilmişti.

Serbest stil takım sıralamasında 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya alan Azerbaycan 119 puanla birinci, Gürcistan 114 puanla ikinci, Türkiye ise 73 puanla üçüncü oldu.

Dünya Güreş Birliği (UWW) takımı altında mücadele eden bağımsız sporcular, 5 Avrupa şampiyonluğu elde etti. Takım sıralamasına UWW dahil edilmedi.

  • Avrupa Güreş Şampiyonası
  • Feyzullah Aktürk
  • Osman Göçen

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.