İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4608
  • EURO
    51,4108
  • ALTIN
    6258.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli güreşçilerden Bulgaristan'da 6 madalya
Milli güreşçilerden Bulgaristan'da 6 madalya

Milli güreşçiler, Bulgaristan'da düzenlenen turnuvanın ilk gününde 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

AA26 Mart 2026 Perşembe 23:35 - Güncelleme:
ABONE OL

Milli güreşçiler, Uluslararası Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nın ilk gününde 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonun ilk günü tamamlandı.

Kadınlar 65 kiloda mindere çıkan Beyzanur Akkuş ve grekoromen stil 63 kiloda mücadele eden Enes Başar, şampiyonluğa ulaştı.

Muhammet Emin Çakır (grekoromen 55 kilo), Okan Tahtacı (serbest stil 79 kilo) ve Fatih Altınbaş (serbest stil 92 kilo) gümüş, Selçuk Can (grekoromen 72 kilo) ise bronz madalya aldı.

  • milli güreşçiler
  • güreş federasyonu
  • altın madalya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.