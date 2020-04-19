Milli güreşçileri koronavirüs de durduramadı!

AA 19 Nisan 2020 Pazar 16:21 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 16:21

Türkiye Güreş Federasyonu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hazırlıklarını evlerinde sürdüren milli güreşçilerin antrenman görüntülerini paylaştı.

"Evde kal hareketsiz kalma" çağrısına destek veren ay-yıldızlı güreşçiler, egzersizlerini evlerinde gerçekleştiriyor.

MUSA AYDIN: "HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, sporcuların evde kalmalarına rağmen antrenmanlarına devam ettiğini belirterek, "Bu süreç elbette can sıkıcı ama ne olursa olsun hedeflerimize ulaşmak için çalışmak zorundayız. Tüm güreşçilerimize program verdik. Güreşçilerimiz, bu programa bağlı olarak çalışıyor. Sporcularımızı sürekli takip ediyoruz. Herhangi bir ihtiyaçları olursa gideriyoruz. İnşallah bu süreci bir an evvel aşar ve olimpiyat hazırlıklarımıza kaldığımız yerden devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Aydın ayrıca tüm vatandaşlardan evlerinde kalmalarını ama hareketsiz kalmamalarını istedi.