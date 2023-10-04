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Spor

Milli sporcu Ayhancan Güven, platinum lisansın sahibi oldu

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven'in lisansının platinum kategorisine yükseltildiğini duyurdu.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 23:02 - Güncelleme:
Milli sporcu Ayhancan Güven, platinum lisansın sahibi oldu
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FIA'dan yapılan açıklamada, "Bu sezon Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası (DTM) ile GT World Challenge Endurans ve Sprint serilerini takip eden Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, bugün itibarıyla en üst seviye sürücülerin sahibi olduğu platinum lisansa sahip oldu." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Türkiye'yi Avrupa pistlerinde temsil eden Salih Yoluç'un lisansının da silver kategorisine yükseltildiği aktarıldı.

Sezona Asya Le Mans Serisi ile başlayan ve 24 saatlik Le Mans'a da katılan Racing Team Türkiye pilotu Yoluç, Avrupa Le Mans Serisi'nde bitime iki yarış kala Pro-Am kategorisinde liderliğini korurken, genel klasmanda da şampiyonluk şansını sürdürüyor.

  • Ayhancan Güven
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  • lisans yükseltme

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