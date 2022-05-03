İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2022 Salı / 2 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8306
  • EURO
    15,6008
  • ALTIN
    889.813
  • BIST100
    2430.55
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli halterci Kaan Kahriman'dan altın madalya
Spor

Milli halterci Kaan Kahriman'dan altın madalya

Milli halterci Kaan Kahriman, Yunanistan'da devam eden Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

AA3 Mayıs 2022 Salı 21:26 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Girit adasında Heraklion şehrinde devam eden şampiyonanın ikinci gününde 61 kiloda podyuma çıkan ay-yıldızlı genç halterci Kaan Kahriman koparmada 126 kiloluk derecesiyle altın madalya elde etti.

53 Ülkeden 151 kadın, 153 erkek sporcunun katılımı ile gerçekleşen şampiyonada Kaan, silkmede ise 143 kiloluk derecesiyle yedinci sırada yer alırken, toplamda elde ettiği 269 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Yunanistan'da güzel sonuçlar almaya devam ediyoruz. Bugünkü mücadelesinde sporcumuzu ve antrenörümüzü yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda yarın, 67 kilo erkeklerde Yusuf Fehmi Genç, 59 kilo kadınlarda ise Cansel Özkan madalya için mücadele edecek.

  • Kaan Kahriman
  • Gençler Dünya Şampiyonası
  • altın madalya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.