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Spor

Milli halterci Mete Binay'ın doping testi pozitif çıktı

Milli halterci Mete Binay'ın doping testinin pozitif çıktığı açıklandı.

09 Temmuz 2020 Perşembe 20:46 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 20:46
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2012 Londra Olimpiyatları'nda 6. olan milli halterci Mete Binay'ın doping testi pozitif çıktı.

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı 2012 Olimpiyatları'ndaki doping numunelerini yeniden analiz eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 69 kiloda mücadele eden milli sporcu Mete Binay'ın testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Mete Binay, Londra Olimpiyatları'nda koparmada 150 ve silkmede 175 kiloluk kaldırışlarının ardından, toplamda 325 kiloyla altıncı olmuştu.

Doping testinin pozitif çıkmasının ardından Binay'ın altıncılığının ve turnuvadan sonra aldığı diplomanın geri alınacağı duyuruldu.

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