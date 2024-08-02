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Spor

Milli judocu Kayra Özdemir bronz madalya için mücadele edecek

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocu Kayra Özdemir rakibi Raz Hershko'ya kaybederek final şansını kaybetti ancak bronz madalya için mücadele edecek.

AA2 Ağustos 2024 Cuma 17:33 - Güncelleme:
Milli judocu Kayra Özdemir bronz madalya için mücadele edecek
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocu Kayra Özdemir, yarı finaldeki maçını kaybetti.

Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında kadınlar +78 kilo son 16 turunda Moğolistanlı Amarsaikhan Adiyarsuren'i, çeyrek finalde de Japon Akira Sone'yi yenen Kayra Özdemir yarı finale yükseldi.

Yarı finalde İsrailli Raz Hershko ile karşılaşan milli sporcu, rakibine maçın hemen başında japon puanıyla mağlup olarak final şansını kaybetti.

Kayra Özdemir, bronz madalya müsabakasında Japon Hayun Kim ile karşılaşacak.

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