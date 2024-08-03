Milli judocu Kayra Özdemir olimpiyat beşincisi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocumuz Kayra Özdemir, +78 kg kategorisinde yapılan bronz madalya müsabakasında dünya 4'üncüsü Güney Koreli rakibine yenilerek olimpiyat oyunlarına veda etti. Kariyerindeki son olimpiyat müsabakasına çıkan Özdemir, Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra üst üste üçüncü kez olimpiyat 5'incisi olma başarısı gösterdi. Yarı finalde rakibine karşılaşmanın ilk saniyelerinde ippon ile mağlup olan 36 yaşındaki tecrübeli sporcunun bronz madalya karşılaşmasında konsantrasyonu tamamen dağıldı.

BÜYÜK BAŞARILAR YAŞADI

Kayra, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Kazan'da temsil ederek altın madalya kazanmıştı. Türk judo tarihinde önemli isimlerden birisi olan Kayra Özdemir, Budapeşte'de düzenlenen Gran Slam'da kadınlar +78 kiloda Tunuslu rakibini mağlup ederek altın madalyaya uzanmıştı. Portekiz'de düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda Lea Fontaine'yi mağlup ederek altın madalyayı kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da Türkiye adına mücadele eden Kayra Özdemir, 2024 Paris Olimpiyatları'nı 5. sırada tamamladı.