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Spor

Milli judocu Münir Ertuğ'dan gümüş madalya

Gürcistan'da düzenlenen Tiflis Grand Slam mücadelesinde milli judocu Münir Ertuğ, finalde Gela Zaalishvili'ye yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

AA26 Mart 2023 Pazar 21:56 - Güncelleme:
Milli judocu Münir Ertuğ'dan gümüş madalya
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Milli judocu Münir Ertuğ, Gürcistan'da düzenlenen Tiflis Grand Slam mücadelesinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na puan kazandıran organizasyonun gerçekleştirildiği başkent Tiflis'te erkekler +100 kiloda Münir Ertuğ, ilk turda Kazak Zhambyl Turgynaliyev'i, ikinci turda Gürcü Guram Tushishvili'yi yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Güney Koreli Seungyrob Lee'yi, yarı finalde de Slovak Marius Fizel'i yenen Ertuğ, finale çıktı.

Finalde, Gürcü Gela Zaalishvili'ye yenilen Ertuğ, gümüş madalyanın sahibi oldu.

90 kiloda Mihael Zgank ise bronz madalya maçında Japon Goki Tajima'ya yenilerek beşinci sırayı aldı.

Milli judocular organizasyonu bir gümüş madalyayla tamamladı.

  • münir ertuğ
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