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Spor

Milli judocu Salih Yıldız, olimpiyat kotası almaya çok yakın

Milli judocu Salih Yıldız, kota almaya çok yakın olduğu 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

31 Ekim 2023 Salı 14:12 - Güncelleme:
Milli judocu Salih Yıldız, olimpiyat kotası almaya çok yakın
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Milli judocu Salih Yıldız, kota almaya çok yakın olduğu 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak istiyor.

Salih Yıldız, Hırvatistan'da ağustos ayında düzenlenen ve olimpiyatlara kota puanı veren Zagreb Grand Prix'sinde bronz madalya kazanıp Paris 2024'e katılmak için büyük şans yakaladı.

Memleketi Iğdır'da milli takım antrenörü Serkan Esenboğa gözetiminde çalışma yapan 22 yaşındaki sporcu, 3-4 Kasım'da Fransa'da gerçekleştirilecek Avrupa Judo Şampiyonası'nda ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak istiyor.

Milli sporcu Salih Yıldız, AA muhabirine, judoya 2012 yılında başladığını söyledi.

Bugüne kadar 10 kez Türkiye şampiyonu olduğunu ifade eden genç judocu, şöyle konuştu:

"Balkan şampiyonu ve ardından Avrupa şampiyonu oldum. Şu anda önümüzde Avrupa Şampiyonası var fakat ben bundan ziyade daha çok önümüzdeki yıl yapılacak olimpiyatlarda altın madalya kazanmak için yoğun bir şekilde çalışıyorum. Ağrı Dağı eteklerinden olimpiyatlara gidip Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyorum."

Milli takım antrenörü Serkan Esenboğa da Iğdır'dan Salih Yıldız ile kuzeni Özlem Yıldız'ın olimpiyatlara gideceğine inandığını aktardı.

Salih Yıldız'ın 2012'de Iğdır'a geldiğinde judoya başlayan ilk sporcularından biri olduğunu dile getiren Esenboğa, şunları kaydetti:

"Salih, 10 kez Türkiye şampiyonu oldu, gençler dünya ikincisi, gençler Avrupa şampiyonu, Balkan şampiyonu oldu. Bu manada çok yetenekli olan sporcumuz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitme ihtimali olan ilk 8 sporcularımız arasında. Ayrıca Salih'in kuzeni Özlem Yıldız da olimpiyatlara hazırlanıyor. Allah'ın izniyle Iğdır'ımızdan 2 sporcumuz olimpiyatlara gidecek. Ülke olarak 25 yıldır hasret olduğumuz olimpiyat madalyasını Allah'ın izniyle Iğdırlı iki gencimizin kazandıracağına inanıyoruz."

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