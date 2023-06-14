İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2023 Çarşamba / 26 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5575
  • EURO
    25,5052
  • ALTIN
    1471.54
  • BIST100
    5360.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli judocular, Balkan Şampiyonası'nı tamamladı
Spor

Milli judocular, Balkan Şampiyonası'nı tamamladı

Ümit milli judocular, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nı 4 altın, 5 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 19 madalya ile tamamladı.

14 Haziran 2023 Çarşamba 23:25 - Güncelleme:
Milli judocular, Balkan Şampiyonası'nı tamamladı
ABONE OL

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kruşevo kentinde organize edilen şampiyonada ümit milli judocular ferdi müsabakalarda 4 altın, 5 gümüş ve 10 bronz madalya ile şampiyonaya damga vurdu.

Balkan Şampiyonası'nda erkeklerde, 55 kiloda Sefer Oba altın, Ramazan Kibaroğlu gümüş, Yunus Emre Gülcür bronz; 50 kiloda Necdet Pala bronz, 66 kiloda Hüseyin Doktur bronz, 60 kiloda Ömer Lütfü Özkalay gümüş ve 90 kiloda Mustafa Efe Cırık bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda ise 40 kiloda Kardelen Aydın altın, Elif Sala gümüş, Elmas Göktaş bronz, 48 kiloda Sena Nur Büyük altın, 52 kiloda Yağmurnisa Demir bronz, 57 kiloda Kadriye Çakır gümüş, Işıl Sinem Aydın bronz, 63 kiloda Aleyna Tutuş bronz, Buse Yüksel bronz, 70 kiloda Medine Güneş gümüş, +70 kiloda Sema Mete altın ve Zülal Beyza Türk bronz madalya kazandı.

  • Ümit milli judo
  • Balkan Şampiyonası
  • spor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.