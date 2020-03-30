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Spor

Milli kaleci Sinan Bolat: ''Burada hayat durdu''

Milli kaleci Sinan Bolat, Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili konuştu.

30 Mart 2020 Pazartesi 21:57 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 21:57
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Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp forması giyen milli kaleci Sinan Bolat, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs algını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Belçika'da sokaklarda en fazla 2 kişi halinde gezilebileceğini söyleyen Bolat, antrenmanlarına evde devam ettiğini de dile getirdi.

beIN Sports'a konuşan Sinan Bolat'ın açıklamaları şu şekilde;

"GÜNLERİMİZ EVDE GEÇİYOR"

Belçika'da da virüsten dolayı başka bir hayat var, alışkın olmadığımız bir durum. Günlerimiz evde geçiyor. Kulübün verdiği programla günlerimizi doldurmaya çalışıyoruz.

"BURADA HAYAT DURDU"

Belçika'da hayat durdu diyebiliriz, insanlar sadece alışveriş için dışarıya çıkıyor. Burada 2 kişiden fazla dışarı çıkmak yasak, aksi takdirde ceza yazabiliyor polis.

"HER GÜN BİZDEN BİLGİ ALIYORLAR"

Teknik ekiple her gün iletişimdeyiz. Doktorlar, antrenörler her gün bizden bilgi alıyor. Form tutmamız gerekiyor. Koşu olsun, yürüyüş olsun, bu şekilde günlerimizi doldurmaya çalışıyoruz.

"TOPLA İDMAN YAPAMIYORUZ"

Topla şu anda idman yapamıyoruz, bizim için zor bir süreç. Topla temas kurmak çok önemli bir şey. En kısa zamanda bu durumu atlatıp, normal hayata döneriz umarım.

"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"

Antwerp'te yaşamak güzel. Ticarete yönelik bir yerdeyim. Gezilecek, görülecek çok yeri var. Turistler de beğeniyor. Ben burada olmaktan mutluyum diyebilirim.

"BU VİRÜSÜ YENMEK İÇİN..."

İnşallah en kısa zamanda tekrar normal hayatımıza döneriz. Burada önemli olan şey, devletimizin bize koyduğu sınırları iyice yaşayıp, virüsü taşımadan evde kalmak. Bu virüsü sadece böyle yeneriz. İnşallah herkes talimatlara uyar ve en kısa sürede bu virüsten kurtulup normal hayatımıza devam ederiz.

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