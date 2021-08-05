AA 5 Ağustos 2021 Perşembe 14:35 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 16:02

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda finale yükselen Eray Şamdan, Fransız Steven Da Costa'ya 5-0 yenilerek gümüş madalya aldı.



Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray, kumite 67 kiloda yarı finalde Ürdünlü Rahman Abdel Almasatfa'yla karşılaştı.

Rakibini 2-0 yenen Eray, finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

FİNALDE KAYBETTİ, GÜMÜŞTE KALDI

Eray'ın finaldeki rakibi Fransız sporcu Steven Da Costa oldu. Milli sporcu, 3 dakikalık maçın ilk bölümünde rakibine 2 puan verdi. Maçı çevirmeye çalışan Eray, bunda başarılı olamayarak son anda 3 puan daha kaybederek rakibine 5-0 yenildi ve Tokyo 2020'yi gümüş madalyayla tamamladı. Fransız sporcu ise altın madalya elde etti.



KARATEDE İLK OLİMPİYAT MADALYASI

Eray'ın bu madalyası, olimpiyat tarihinde ilk kez yer alan karatede Türkiye'nin de ilk madalyası olarak kayıtlara geçti.



Tokyo 2020'de şu ana kadar 1 altın, 5 bronz madalya kazanan Türkiye, organizasyondaki ilk gümüş madalyasını Eray Şamdan'la aldı ve toplam madalya sayısını 7'ye yükseltti.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti.

ERAY ŞAMDAN, MADALYASINI ALDI

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karate erkekler kumitede 67 kiloda gümüş madalya kazanan Eray Şamdan, madalyasını aldı.

Nippon Budokan'da gerçekleştirilen madalya törenini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Eray'ın gümüş madalya aldığı sıklette altın madalyayı Fransız sporcu Steven Da Costa, bronz madalyaları ise Kazakistan'dan Darkhan Assadilov ile Ürdün'den Abdel Rahman Almasatfa boynuna taktı.