Milli karateciler İsviçre'de 36 madalya kazandı

Milli karateciler, İsviçre'de düzenlenen 13. Basel Open Karate Şampiyonası'nda 15 altın, 7 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 36 madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 13. Basel Open Karate Şampiyonası, 30 kategoride yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Şampiyonada milli karatecilerden, erkek kumite Basel masters kategorisinde Uğur Aktaş altın, kadın kumite Basel masters kategorisinde Dicle Beyazıt bronz, -55 kiloda büyükler kadın kumite kategorisinde ise Dicle Beyazıt gümüş, büyükler erkek kumite -60 kiloda Burak Özdemir altın, büyükler erkek kumite -67 kiloda Ekrem Altuner Yılmaz bronz, büyükler erkek kumite -75 kiloda Ali Güney bronz, büyükler erkek kumite -84 kiloda Uğur Aktaş altın, 21 yaş altı kadın kumite -61 kiloda Dicle Beyazıt altın, 21 yaş altı erkek kumite +75 kiloda Ahmet Bulut altın, Umut Eren Gündoğ gümüş madalya kazandı.

Organizasyonda Elif Naz Akdemi, Asiye Irmak Atılgan, Beril Nil Yüksek'ten oluşan 18 yaş altı kata takımı altın, 14 yaş altı erkek kata kategorisinde Mustafa Esat İnan bronz, 16 yaş altı kadın kata kategorisinde Asiye Irmak Atılgan bronz, genç erkek kumite Basel masters Hasan Arslan gümüş, genç kadın kumite -55 kiloda Nazlı Bozkurt bronz, genç kadın kumite -61 kiloda Sena Kızılaslan bronz, genç erkek kumite +84 kiloda Furkan Kayalı bronz, genç erkek kumite -67 kiloda Emre Güngör bronz, genç erkek kumite -84 kiloda Hasan Arslan gümüş, 14 yaş altı kadın kumite -47 kiloda Fatma Evra Gök altın, 14 yaş altı erkek kumite +55 kiloda Nadir Efe Karakozak altın madalya elde etti.

Şampiyonada milli sporculardan 14 yaş altı erkek kumite kategorisinde Kaan Taşatmaz gümüş, Mustafa Esat İnan bronz, 16 yaş altı erkek kumite +63 kiloda Yuşa Yaman Çakar altın, 16 yaş altı erkek kumite -52 kiloda Alperen Şahin bronz, 16 yaş altı erkek kumite -63 kiloda Yiğit Kunt altın, 18 yaş altı kadın kumite -59 kiloda Eşem Sude Tural altın, 18 yaş altı kadın kumite open kategorisinde Eşem Sude Tural altın, 18 yaş altı erkek kumite -76 kiloda Süleyman Özdemir altın, 18 yaş altı erkek kumite open kategorisinde Süleyman Özdemir altın, 21 yaş altı kadın kumite -61 kiloda Sena Kızılaslan bronz, 21 yaş altı kadın kumite open kategorisinde Sena Kızılaslan altın, Nazlı Bozkurt gümüş, 21 yaş altı erkek kumite -75 kiloda Yasin Uçar bronz, 21 yaş altı erkek kumite open kategorisinde Yasin Uçar gümüş ve Emre Güngör bronz madalya sahibi oldu.