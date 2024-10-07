Milli karateciler, madalya için İtalya'da

Milli karateciler, İtalya'da düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, 9-13 Ekim tarihlerinde Venedik kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda 113 ülkeden 1995 sporcu tatamiye çıkacak.
Hazırlıklarını Kocaeli düzenlenen kampta tamamlayan 21'i kadın toplam 42 sporcu, İtalya'da Türkiye'yi temsil edecek.
Şampiyonada farklı yaş gruplarından madalya mücadelesi verecek ay-yıldızlı sporcular şöyle:
Ümit kızlar:
- 47 kilo Emine Bayrak
- 54 kilo Meryem Tuncay
- 61 kilo Gülen Irmak Öztürk
+61 kilo Zilan Adıgüzel
Kata: Sultan Sarıgül
Genç kızlar
- 48 kilo Beyza Akkaya
- 53 kilo Buse Kılıç
- 59 kilo Nehir Kılıç
- 66 kilo Mesude Yalın
+66 kilo Melisa Kurdoğlu
Kata: Simay Aydın
21 Yaş Altı Kızlar:
- 50 kilo Hira Nur Temizel
- 55 kilo Aysima Hatice Kurt
- 61 kilo Betül Zehra Kara
- 68 kilo Sudenur Aksoy
+68 kilo Elif Güneş
Kata: Damla Su Türemen
Ümit-Genç Kız Takım Kata:
Beril Nil Yüksek
Elizan Sağlam
Asiye Irmak Atılgan
Nimet Berra Karakuzu
Ümit erkekler:
- 52 kilo Erkan Akköse
- 57 kilo Alper Güneş
- 63 kilo Deniz Varlık Erdem
- 70 kilo Eymen Doruk Gündoğdu
+70 kilo Efe Sağdıç
Kata: Tarık Koç
Genç erkekler
- 55 kilo Berke Ulaş Ayten
- 61 kilo Kağan Aslan
- 68 kilo Ahmet Öztürk
- 76 kilo Ersin Berat Özcan
+76 kilo Mehmet Efe Kayacık
Kata: Yağız Suat Çetinkaya
21 Yaş Altı Erkekler:
- 60 kilo Nuri Kılıç
- 67 kilo Yusuf Kılıç
- 75 kilo Ömer Faruk Yürür
- 84 kilo Yusuf Eren Temizel
+ 84 kilo Umut Eren Gündoğ
Kata: Enes Sad Beşbadem
Ümit-Genç Erkek Takım Kata:
Yağız Suat Çetinkaya
Aziz Doğan
Ege Mahlebiciler
Ahmet Nazım Özdemir