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Spor

Milli kürekçiler ergometre ile çalışıyor

Olimpik kadroda yer alan milli kürekçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ergometre ile çalışmalarını evlerinde sürdürüyor.

AA19 Nisan 2020 Pazar 12:53 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 12:53
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Milli kürekçiler, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde olimpiyat hazırlıklarına ara vermiyor.

Onat Kazaklı, Besim Tolga Şahinoğlu, Selahattin Gürsoy, Mert Kaan Kartal, Fatih Ünsal, Bayram Sönmez ve Enes Yenipazarlı'dan oluşan Olimpik Kadro Kürek Milli Takımı, çalışmalarına evlerinde devam ediyor.

Koronavirüs salgını yüzünden antrenmanlarını suda yapamayan milli sporcular, ergometre ile evlerinde form tutuyor.

Milli kürekçiler, "Kendiniz ve sevdikleriniz sağlığı için evde kalın." çağrısında bulundu.

"HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Kürek Milli Takımı Antrenörü Sonat Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpik kadronun çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın bir sınavdan geçtiğini belirten Doğan, "Biz de sorumluluğumuz gereği evimizde kalıyoruz fakat bu bizim ülkemize olan diğer sorumluluğumuzu unutmamız anlamına gelmiyor. Yıllardır hayalini kurup bütün hayatımızı verdiğimiz olimpiyat hedefimize ulaşmak için çalışmalarımıza evlerimizde devam ediyoruz." diye konuştu.

Sonat Doğan, "Bu dönemi en az kayıpla atlatıp, bayrağımızı olimpiyatlarda dalgalandırmak en büyük hedefimiz. Bu günler de geçecek ve biz hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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