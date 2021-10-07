Star.com.tr 7 Ekim 2021 Perşembe 14:38 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 18:18

Norveç'in eski milli takım teknik direktörü Lars Lagerback, Alexander Sörloth ile geçmişte yaşadığı olayı yeni çıkardığı kitabında anlattı. "İnsanlar ve futbol - 40 yıllık mizah ve ciddiyet" adlı kitapta Lagerback, milli takımda yaşadıklarına da değindi. Tecrübeli teknik direktöre Sörloth da sosyal medya hesabından cevap verdi.

SIRBİSTAN MAÇINDA SORLOTH İLE TARTIŞMA YAŞADI



Teknik direktör Lars Lagerback'in Sırbistan maçı sonrası oyuncularla yaptığı bir toplantıda, Sörloth ile arasında büyük bir tartışma çıktı. Norveç Milli Takım Teknik Direktörü Lagerback'in hiç hoşlanmadığı bu tartışma medyaya yansıdı. Sörloth maç sonrası takımın geri kalanını suçladı ve yenilen golde rakibin ofsayta düşürülmesi gerektiğini söyledi. Tartışma sonrasında büyüdü...

"SORLOTH BENİ SIRTIMDAN VURDU"



Lagerback kitabında olay sonrasını şu sözlerle anlattı: "Alexander Sörloth, Perry (Yardımcı antrenör) ve ben, milli takım toplantısından sonra ayrılmadan önce konuyu kapatma konusunda anlaşmıştık. Ancak ne yazık ki, Sörloth ve menajeri, çeşitli vesilelerle konu hakkında yorum yapmaya devam etti. Benim için her zaman sözlü anlaşma yazılı anlaşma gibi olmuştur. Ancak sözlerinde durmadılar. Sörloth beni sırtımdan vurdu."

Tartışılan konular arasında, Sörloth'un da dahil olduğu Sırbistan'a karşı yaşanan aksilikler de vardı. Lagerback ayrıca medyada çıkan haberlere ilişkin açıklamaların açıkça Sörloth'un lehine kendisinin ise aleyhine olduğuna inandı. Lagerback kitabında konuya şöyle devam etti: "1977'de futbol antrenörü olarak başladığımdan ve 1990'dan beri uluslararası futbolda olduğumdan beri, hiçbir oyuncuyla böyle bir davranış yaşamadım."

SORLOTH SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ



Sörloth Norveç Milli Takımı'ndaki arkadaşlarına başarı paylaşımında bulunurken çıkardığı kitabında kendisi hakkında yaşadıkları olayları anlatan eksi teknik direktörü Lars Lagerback'e de mesaj yolladı. Sörloth'un paylaşımı şu şekilde: "Cuma günü iyi şanslar çocuklar. Letonya ve Hollanda'ya karşı maçta başarılar diliyorum. Bu arada eski bir patrona kitap satmasına yardım ediyorum."

BABA SORLOTH'TAN AÇIKLAMA



Türkiye-Norveç maçı öncesinde ülkesi basınına konuşan baba Goran Sörloth, Alexander Sörloth'un sakatlığı nedeniyle Türkiye'ye gelemeyeceğine çok üzgün olduğunu söyledi. "Trabzonspor'da oynarken Türkiye ikinci eviydi" diyen baba Sörloth, "Norveç, Türkiye ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sörloth orada kupa maçı oynadı ve güzel anıları var. Türkiye'ye geri dönmeyi dört gözle bekliyordu." diye konuştu.