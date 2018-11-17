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Milli maçta sakatlanan Enzo Roco, en az 3 hafta forma giyemeyecek

Beşiktaş’ın stoperi Enzo Roco, Şili-Kosta Rika maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Şilili oyuncunun milli takım kadrosundan çıkarıldığı ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı vurgulandı.

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Beşiktaş’ın Şilili stoperi Enzo Roco’dan kötü haber geldi. Milli takım kampında bulunan Roco, Şili’nin Kosta Rika ile oynadığı ve 3-2 kaybettiği maç esnasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

39. dakikada Kosta Rika’nın attığı gol esnasında sağ bacağından sakatlanan tecrübeli savunmacı, oyundan alındı. Yapılan ilk kontrollerden Roco’nun durumunun kötü olduğu ve milli takım kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Şili basınına yansıyan haberlerde de, Beşiktaşlı futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı dile getirildi. Öte yandan, Kosta Rika’nın golünde de Roco’nun hatasının olduğu kaydedildi.

(Skorer)

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