EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda haftayı bay geçen Türkiye, hazırlık maçında Japonya ile karşı karşıya geldi. Belçika'nın Genk şehrindeki Cegeka Arena'da oynanan mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout düdük çaldı.

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5'inci maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan millilerde, teknik direktör Stefan Kuntz bu maçta görev yapan birçok oyuncuya Japonya karşısında görev vermedi. Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Kuntz, savunma dörtlüsünü; Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Onur Bulut'tan oluşturdu. Orta alanda Salih Özcan, Salih Uçan ve Orkun Kökçü'yü görevlendiren Alman teknik adam, hücum hattının sağında Yusuf Sarı, solunda İrfan Can Kahveci'yi 11'de görevlendirdi. Kuntz'un gol yollarındaki tercihi ise Bertuğ Yıldırım oldu.

JAPONLAR'A DİRENEMEDİK: 4-2

Karşılaşmanın 61'inci dakikasında Türkiye farkı 1'e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası içindeki Cengiz'i gördü. Cengiz Ünder'in yerden sert çevirdiği top Japonya savunmasından sekip Bertuğ'un önünde kaldı. Altıpasın hemen dışında Bertuğ'un ayak koyduğu top ağlara gitti. Skoru 3-2'ye getiren golün ardından Ay-yıldızlılar, rakip sahada baskıyı arttırdı. Millilerin girdiği pozisyonları değerlendirememesinin ardından 77'nci dakikada Japonya penaltı kazandı. Hızlı gelişen atakta sağ kanattan topla hareketlenen Ito, İsmail Yüksek'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Allard Lindhout penaltı noktasını gösterdi. 78'inci dakikada Ito, kaleci Altay ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye, hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 mağlup oldu.

TRİBÜNLERDE KUNTZ İSTİFA SESLERİ

Öte yandan karşılaşmayı Cegeka Arena'da takip eden bazı taraftarlar, teknik direktör Stefan Kuntz'u istifaya davet etti. Japonya'nın ilk yarıda bulduğu gollerin ardından Stefan Kuntz tepkilerden nasibini aldı. Stadyumda yer alan bir kısım taraftar, Alman teknik adamı istifaya davet etti. Taraftarlar bir süre 'Kuntz istifa' şeklinde tempo tuttu.

'GO HOME KUNTZ' PANKARTI

Tribünlerde yapılan 'Stefan Kuntz istifa' tezahüratları duyulurken, tribünlerdeki "Go home Kuntz (Evine dön)" pankartı da dikkat çekti. Öte yandan Japonya'nın ilk yarıda 3-0'ı bulmasının ardından taraftarların futbolcuları yuhaladığı da gözlemlendi.

KUNTZ'TAN OYUNCULARA GÖNDERME:' SAHANIN ORTASINDA CEVAP VERİLİR

Stefan Kuntz maçtan sonra, "Kulakları tıkmaktansa, gözleri açmak çok daha önemli. Hırvatistan maçına çok daha iyi, çok daha hazır çıkacağımızı düşünüyorum. Bu maçın önemi tam olarak bu. Fiziki yönden bazı oyuncularımız Japonya ile yarışamadı. Bu maçı oynadığımız için çok mutluyum. Devreden sonra çok iyi çıktık. Bu maçı kazanabileceğimizi gösterdi takım. 3-2'den sonra bir gol daha bulabilirdik, pozisyonlarımız vardı. Hem hayal kırıklığı yaşıyorum, hem de mutluyum! Bu maçta gördüklerim, beni Hırvatistan maçına çok daha iyi hazırlayacak. Gerçekten en çok canımı acıtan konu, eğer oyuncular kendileri için yüzde yüzünü vermeye razı değillerse en çok canımı o acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil.' şeklinde konuştu.