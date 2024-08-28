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Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü'nün sıradaki durağı İspanya

Dünyanın en önemli motorsporları organizasyonlarından Moto2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 1 Eylül Pazar günü sezonun 12. yarışı olan İspanya'daki Motorland Aragon'da sahne alacak.

IHA28 Ağustos 2024 Çarşamba 16:06 - Güncelleme:
Milli motosikletçi Deniz Öncü'nün sıradaki durağı İspanya
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Dünyanın en popüler motorsporları organizasyonları arasında kabul edilen Moto2 Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonu devam ediyor. Deniz Öncü'nün, Türkiye'yi temsil ettiği şampiyonanın 12. durağı, 1 Eylül Pazar günü İspanya'da Motorland Aragon'da gerçekleşecek. TSİ 13.15'te başlayacak yarış, 19 turdan oluşacak.

2019 - 2023 yılları arasında yer aldığı Moto3 Dünya Şampiyonası'ndaki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Deniz, 2024 sezonu itibarıyla Moto2'de boy gösteriyor. Moto3'te geçirdiği her yeni sezonda performansını artıran ve çıtayı yukarıya taşıyan Deniz Öncü, 2024 yılı itibarıyla Red Bull KTM Ajo takımı için Moto2'de yarışmaya başladı.

DENİZ ÖNCÜ GELECEK SEZON DA MOTO2'DE YARIŞACAK

Deniz Öncü, 2025 yılında da Moto2 Dünya Şampiyonası'nda yarışmaya devam edecek. Geçtiğimiz yıl Türk motor sporları tarihinin en önemli anlaşmalarından birine imza atan Öncü, 2025'te de Red Bull KTM Ajo takımı adına mücadele edecek.

  • Moto2
  • Deniz Öncü
  • Motorland Aragon

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