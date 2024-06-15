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Spor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Emilia-Romagna'nın ilk yarışında galip!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Emilia-Romagna ayağının ilk yarışında birinci oldu.

AA15 Haziran 2024 Cumartesi 18:32 - Güncelleme:
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Emilia-Romagna'nın ilk yarışında galip!
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Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'daki 4. ayağının ilk yarışında birinci oldu.

Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde düzenlenen yarışlardan ilki sona erdi.

Rokit BMW takımı pilotu Toprak, ilk sıradan başladığı mücadelede bu sezon 4'üncü, kariyerinin 43'üncü yarış birinciliğini elde etti.

Aruba Ducati takımı sürücülerinden Nicolo Bulega 2'nci, Alvaro Bautista ise 3'üncü sırayı aldı.

Puanını 142'ye çıkaran Toprak, son 2 yılın şampiyonu Bautista'nın 3 puan önünde pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.

Emilia-Romagna etabının ikinci yarışı, pazar günü TSİ 15.00'de yapılacak.

  • Toprak Razgatlıoğlu
  • Superbike
  • Emilia-Romagna

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