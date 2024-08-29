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Spor

Milli motosikletçiler, İspanya ve Bulgaristan'da piste çıkacak

Milli motosikletçiler, İspanya ve Bulgaristan'da düzenlenecek organizasyonlarda yarışacak.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 13:55 - Güncelleme:
Milli motosikletçiler, İspanya ve Bulgaristan'da piste çıkacak
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Milli sporcu Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın İspanya'daki 12. ayağında piste çıkacak.

Red Bull KTM Ajo takımı adına mücadele eden Deniz Öncü'nün katılacağı yarış, MotorLand Aragon Pisti'nde 1 Eylül Pazar günü koşulacak.

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist ve Süpermoto Şampiyonaları ise 30 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Bulgaristan'ın Pleven kentinde düzenlenecek.

BMU Avrupa Pist Şampiyonası'na Fatih Demircan ve Furkan Demircan, BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası'na genç sporcular Poyraz Bor, Enes Yıldız, Enes Çağan Çakır, Alp Burak Albayrak, Ahmet Orhan Karık ve Berkay Sarıay katılacak.

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