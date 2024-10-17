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Spor

Milli motosikletçiler sezonun son yarışına çıkıyor

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda boy gösteren Can Öncü ile Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da sezonun son yarışına çıkacak.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 10:52 - Güncelleme:
Milli motosikletçiler sezonun son yarışına çıkıyor
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun ikinci dünya şampiyonluğu için çıkacağı 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ve son ayağı İspanya etabında, Bahattin Sofuoğlu ile Can Öncü de Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun son yarışlarına çıkacak.

2024 Dünya Superbike Şampiyonası ile Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezon 12. ve son ayağı, 18-20 Ekim tarihlerinde 4.423 kilometre uzunluğa sahip İspanya'nın Circuito de Jerez Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Jerez'de yarın BMW fabrika takımıyla (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK) serbest antrenmanlara katılacak.

Ay-yıldızlı motosikletçi, İspanya'da 19 Ekim Cumartesi günü önce TSİ 12.00'de sıralama turlarına katılacak, aynı gün TSİ 15.00'te hafta sonunun ilk yarışına çıkacak.

Toprak, Jerez'de cumartesi günü koşulacak ilk yarışta en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega ile puan farkını 37 ve üzerine çıkartırsa 2024 dünya şampiyonluğunu ilan edecek.

Jerez'de Toprak, 20 Ekim Pazar günü ise önce TSİ 12.00'de Superpole yarışında gaza basacak, daha sonra ise TSİ 15.00'te ise hafta sonunun ikinci ana yarışında mücadele edecek.

BAHATTİN SOFUOĞLU VE CAN ÖNCÜ DE JEREZ'DE SEZONUN SON ETABINDA YARIŞACAK

Milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü'nün Türkiye'yi temsil ettiği Dünya Supersport Şampiyonası'nın da 12. ve son ayağı Circuito de Jerez Pisti'nde koşulacak.

Bahattin Sofuoğlu yeni takımı Yamaha Tayland ile Can Öncü ise Kawasaki Puccetti takımıyla Jerez'de 19 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.15'te birinci yarışta, 20 Ekim Pazar günü ise TSİ 16.30'da sezonun son ana yarışında podyuma çıkmak için mücadele edecek.

  • Toprak Razgatlıoğlu
  • Can Öncü
  • Bahattin Sofuoğlu

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