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Spor

Milli okçu bronz madalyanın sahibi oldu

Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, Okçuluk Dünya Kupası'nın ikinci ayağında bronz madalya kazandı.

AA26 Mayıs 2024 Pazar 11:07 - Güncelleme:
Milli okçu bronz madalyanın sahibi oldu
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Güney Kore'de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın ikinci ayağında milli sporcu Muhammed Abdullah Yıldırmış, bronz madalya elde etti.

Yecheon kentinde düzenlenen organizasyon, klasik yay kategorisinde yapılan madalya müsabakalarıyla sona erdi.

Erkekler klasik yayda mücadele eden milli sporculardan Muhammed Abdullah Yıldırmış, sırasıyla Meksikalı Matias Grande, İtalyan Federico Musolesi ve Çinli Kao Wenchao'yu yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde bir diğer İtalyan sporcu Mauro Nespoli'yi mağlup eden milli okçu, yarı finalde Güney Koreli Kim Woo-jin'e yenildi.

Viyetnamlı Le Quoc Phong ile yaptığı üçüncülük müsabakasını 6-4 kazanan Muhammed Abdullah Yıldırmış, bronz madalyanın sahibi oldu.

Aynı kategoride mücadele eden Mete Gazoz, son 32 turunda Özbekistan'dan Amirkhon Sadikov'a yenilerek elendi.

Kadınlar klasik yayda yarışan Elif Berra Gökkır ise çeyrek finalde Hint Deepika Kumari'ye yenilerek madalya kürsüsüne çıkamadı.

Milliler, böylece Dünya Kupası'nın ikinci ayağını 2 gümüş ve bir bronz madalyayla tamamladı. Türkiye, makaralı yay erkek ve kadın takım kategorilerinde gümüş madalya almıştı.

  • Muhammed Abdullah Yıldırmış
  • milli okçu
  • Okçuluk Dünya Kupası
  • Güney Kore

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