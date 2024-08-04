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Spor

Milli okçu Ulaş Berkim Tümer Paris 2024'e veda etti

2024 Paris Olimpiyatları'nda okçulukta Ulaş Berkim Tümer, erkekler bireysel son 16 turunda Brady Ellison'a 6-2 mağlup oldu ve oyunlara veda etti.

AA4 Ağustos 2024 Pazar 11:44 - Güncelleme:
Milli okçu Ulaş Berkim Tümer Paris 2024'e veda etti
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Ulaş Berkim Tümer, son 16 turundaki maçını kaybederek elendi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan müsabakalarda Ulaş Berkim Tümer, klasik yay son 16 turunda ABD'li Brady Ellison ile karşı karşıya geldi.

ABD'li sporcu, ilk iki seti 28-26 ve 29-28'lik skorlarla kazanırken üçüncü set 29-29, dördüncü set de 30-30 berabere bitti.

Karşılaşmayı 6-2 kaybeden Ulaş Berkim Tümer, oyunlara veda etti.

Ulaş Berkim Tümer, Mete Gazoz ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'ın yer aldığı Klasik Yay Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanmıştı.

  • Ulaş Berkim Tümer
  • okçuluk
  • paris 2024

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