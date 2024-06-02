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Spor

Milli okçular, Avrupa Grand Prix'sinde yarışacak

Okçuluk Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Grand Prix'sinde Türkiye'yi temsil edecek.

AA2 Haziran 2024 Pazar 20:52 - Güncelleme:
Milli okçular, Avrupa Grand Prix'sinde yarışacak
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Türkiye Okçuluk Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Grand Prix'sinde mücadele edecek.

Porec kentindeki organizasyonda resmi antrenmanlar yarın yapılacak, elemelere ise 4 Haziran'da geçilecek.

Klasik ve makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilecek müsabakalar, 8 Haziran'da tamamlanacak.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış

Klasik yay kadınlar: Elif Berra Gökkır, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı, Dünya Yenihayat

Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin

Makaralı yay kadınlar: Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun

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