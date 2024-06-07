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Spor

Milli okçulardan, Hırvatistan'da iki altın madalya!

Milli okçular, Hırvatistan'daki Avrupa Grand Prix'sinde iki altın madalya kazandı

AA7 Haziran 2024 Cuma 21:21 - Güncelleme:
Milli okçulardan, Hırvatistan'da iki altın madalya!
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Klasik Yay Karışık Okçuluk Milli Takımı ve Makaralı Yay Karışık Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Grand Prix'sinde altın madalya elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Avrupa Grand Prix 1. Ayak yarışmasında Dünya Yenihayat ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, finalde Almanya'yla karşılaştı.

Rakiplerini 2-0 yenen Dünya-Mete ikilisi, altın madalyanın sahibi oldu.

Hazal Burun ve Emircan Haney'den oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı ise finalde Avusturya'yı, 151-151'lik eşitliğin ardından beraberlik atışları sonrası yenerek altın madalya kazandı.

Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu ve Yağız Sezgin'den oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı ise finalde Avusturya'ya 234-232 yenildi. Milli takım gümüş madalya aldı.

Organizasyon yarın yapılacak bireysel müsabakalarla sona erecek.

  • okçular
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