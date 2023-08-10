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Spor

Milli para judoculardan 11 madalya

Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda para judo müsabakaları sona erdi. Milli para judocular, turnuvayı 11 madalyayla bitirdi.

10 Ağustos 2023 Perşembe 20:17 - Güncelleme:
Milli para judoculardan 11 madalya
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Milli para judocular, Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nı 2'si altın 11 madalyayla tamamladı.

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda para judo müsabakaları sona erdi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasına göre, Rotterdam kentindeki organizasyonda Türkiye, para judo takım müsabakalarında kadınlarda altın, erkeklerde ise gümüş madalya elde etti.

Milli para judocular, bu sonuçla organizasyonu 2 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalyayla tamamladı.

Türkiye'nin 8 branşta toplam 88 sporcuyla yer aldığı Avrupa Paralimpik Şampiyonası, 20 Ağustos'ta sona erecek.

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